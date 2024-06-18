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В Подмосковье 20 пациентам поставили диагноз "ботулизм"

14:34
  • вторник
  • 18 июня 2024

12 из них в тяжелом состоянии

В больницах Московской области находится 20 человек с подозрением на ботулизм.

Об этом во вторник, 18 июня, сообщили в региональном Минздраве. 12 человек находятся в тяжелом состоянии, остальные – средней степени тяжести, передает "Интерфакс". 

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Подмосковные больницы полностью обеспечены противоботулинической сывороткой.

Ранее сообщалось о шести пострадавших в Подмосковье. Случаи отравления зафиксированы в Балашихе, Одинцово, Химках, Мытищах и Реутове, писал telegram-канал "112".

Случаи ботулизма выявлены в Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде. По стране идут массовые проверки производителей. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В Москве задержаны три человека.

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