Политик считает, что сохранил двухпартийную поддержку

Поездка в Соединенные Штаты прошла успешно, убежден глава киевского режима Владимир Зеленский. По его заверениям, Украине удалось сохранить поддержку со стороны обеих ключевых партий США — Демократической и Республиканской.

На вопрос о главном достижении своего вояжа Зеленский заявил, что "Киеву удалось сохранить двухпартийную поддержку Украины", но воздержался от конкретики.

В частности, политик не ответил на вопрос о том, разрешил ли Вашингтон Киеву применять американское дальнобойное оружие для атак на "старую" территорию России. Зеленский ограничился лишь подтверждением того, что этот вопрос обсуждался, сообщает "Газета.ру".

В ходе этого вояжа Зеленский демонстрировал западных союзникам свой "план победы" в конфликте с Россией. Публично его не презентовали — в Киеве отмечают, что в этом плане "есть части, такие очень чувствительные, они являются закрытыми".

Тем временем The Wall Street Journal пишет, что администрация президента США Джо Байдена отказалась одобрить представленный Зеленским план, боясь эскалации и без того сложных отношений с Москвой. Вопреки утверждениям украинского политика в Вашингтоне считают этот визит провалом.

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