Полиция Москвы установила личность ранившего пять человек грабителя

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Установлена личность вооруженного грабителя, который устроил стрельбу на западе Москвы. в Результате инцидента пострадали пять человек, в том числе полицейские. В настоящий момент принимаются меры к его задержанию.

Установлена личность злоумышленника, который при задержании ранил полицейских и гражданских лиц, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник в 01:30 по адресу: улица Ельнинская, дом 22, корпус 2.

"В подъезде при задержании правонарушителя, подозреваемого в совершении преступления по статье 161 УК России, им из неустановленного оружия были причинены огнестрельные ранения трем сотрудникам уголовного розыска и двум гражданским лицам", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным СМИ, мужчина был вооружен охотничьим ружьем.

Четверо пострадавших госпитализировали в медучреждение, одному сотруднику полиции была оказана помощь на месте.

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