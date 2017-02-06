Кремль потребовал извинений от Fox News

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В Кремле считают заявления репортера Fox News о том, что Владимир Путин "убийца", высказанные им во время интервью с Дональдом Трампом, оскорбительными и недопустимыми. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва рассчитывает получить извинения от "такой уважаемой компании".

В Кремле надеются получить извинения от репортера канала Fox News, который во время интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал Владимира Путина "убийцей". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве считают эти слова недопустимыми и оскорбительными.

Реплику Трампа в ответ на слова репортера Песков оставил без комментариев. Об этом сообщает "Интерфакс".

Bill O’Reilly: #Putin is a killer.

President #Trump: We’ve got a lot of killers. What do you think? Our country’s so innocent?! pic.twitter.com/PiLYy2YLBh — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) February 5, 2017

В интервью программе "Fox и друзья", Дональд Трамп заявил, что уважает Владимира Путина. В ответ ведущий назвал российского президента "убийцей". На это американский лидер возразил: "Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная".

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