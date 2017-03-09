Путин поддержал ужесточение наказания за склонение детей к суициду

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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу ужесточения наказания за склонение к суициду несовершеннолетних через интернет-сайты и группы в соцсетях. По его словам, это позволит "привлекать к ответственности хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, пресекать их деструктивную, преступную деятельность".

Президент России Владимир Путин поддержал идею ужесточения наказания за склонение несовершеннолетних к самоубийству. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы государства на заседании коллегии МВД.

По мнению президента, те, кто продвигает в интернете сайты, пропагандирующие суицид, являются "как минимум преступниками".

"В этой связи поддерживаю инициативу депутатов Государственной думы о дополнении законодательства нормой, расширяющей перечень действий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства", - сказал президент.

По словам Путина, предложенные парламентариями изменения в законодательстве позволят привлекать к ответственности "хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, пресекать их деструктивную, преступную деятельность".

Об инициативе ужесточения наказания за склонение к суициду рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, предложенные поправки ужесточают наказание до 8 лет тюрьмы по действующей статье "Доведение до самоубийства", а также вводят в законодательство новые виды преступлений. Законопроект одобрен экспертами в правительстве, Верховном суде и Министерстве образования.

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