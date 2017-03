Трамп проигнорировал предложение пожать руку Меркель. Видео

Встреча Дональда Трампа и Ангелы Меркель в Белом доме завершилась небольшим конфузом. Во время общения с прессой их попросили пожать друг другу руку, однако президент США предложение проигнорировал.

На записи трансляции, которую вел телеканал NBC, видно, что Ангела Меркель наклоняется к хозяину Белого дома и спрашивает, хочет ли он обменяться рукопожатием. Трамп на вопрос не отреагировал и продолжал рассеянно улыбаться. Журналисты гадают: сделал он это намеренно или просто не услышал германского лидера.

Photographers: Can we get a handshake?

Merkel (to Trump): Do you want to have a handshake?

Trump: *no response*

Merkel: *makes awkward face* pic.twitter.com/ehgpCnWPg7