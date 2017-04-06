СКР рассказал о цели нападения на полицейских в Астрахани

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Целью напавших на полицейских в Астрахани преступников было оружие правоохранителей. Кроме того, как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, нападавшими двигала "устойчивая неприязнь к представителям власти".

Напавшие на полицейских в Астрахани преступники пытались завладеть оружием. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"По данным следствия нападение совершено из-за устойчивой неприязни представителям правоохранительных органов, а также с целью завладения их оружием для использования его при совершении других преступлений, в том числе других убийств полицейских", - сказала она.

Нападение произошло в ночь на 4 апреля в Астрахани. В результате два сотрудника ДПС погибли от полученных огнестрельных ранений. Преступники скрылись на автомобиле "ГАЗель", забрав у убитых табельное оружие. В четверг утром в ходе спецоперации четверо обвиняемых были ликвидированы. В результате перестрелки ранения получили трое сотрудников Росгвардии, один из них находится в тяжелом состоянии.

По месту жительства всех обвиняемых были проведены обыски. У одного из них нашли аудиозапись, в которой он высказывает экстремистские взгляды и призывает к совершению преступлений. Следствие также установило, что в день нападения преступники передвигались не на своем автомобиле. В настоящее время разыскивается владелец машины, который мог также подвергнуться нападению. СКР намерен проверить весь круг общения обвиняемых на причастность к совершению преступлений.

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