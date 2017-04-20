Назвавшего Путина "убийцей" журналиста уволили из Fox News

Теги: В мире путин сша журналист

Журналиста Fox News Билла О'Райли уволили с телеканала на фоне обвинений в домогательствах. В России О'Райли стал известен тем, что назвал президента Владимира Путина "убийцей" в интервью с Дональдом Трампом.

Журналист и телеведущий телеканала Fox News Билл О'Райли покинет место работы, передает компания 21 Century Fox.

"После тщательного и внимательного рассмотрения ситуации, компания и Билл О'Райли договорились, что он не будет возвращаться в Fox News Channel", - говорится в сообщении телеканала. Fox News причину увольнения не раскрывает.

По данным издания The Washington Post, его уволили на фоне обвинений в домогательствах к пяти женщинам. Журналист смог урегулировать конфликт с помощью выплаты возмещений на сумму 13 миллионов долларов.

В России скандальный журналист стал известен после того, как во время интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал Владимира Путина "убийцей". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков потребовал извинений от телеканала. В ответ О' Райли заявил, что извинится к 2023 году.