Ведущий Fox News не намерен извиняться за слова о Путине до 2023 года

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Ведущий телеканала Fox News Билл О'Рейли заявил, что работает над извинениями за свои слова о президенте России Владимире Путине. Он предложил вернуться к этому вопросу в 2023 году. Накануне в ходе интервью с президентом США Дональдом Трампом О'Рейли назвал Путина убийцей. В Кремле потребовали от журналиста извинений.

Ведущий телеканала Fox News Билл О'Рейли отказался извиняться за свои слова о президенте России Владимире Путине в ближайшие шесть лет. Об этом он заявил в эфире своей программы.

"Я работаю над этим извинением. Но это может занять некоторое время. Можем вернуться к этому вопросу примерно в 2023 году", - сказал ведущий.

Накануне в ходе интервью с президентом США Дональдом Трампом О'Рейли назвал российского лидера "убийцей". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти слова недопустимыми и оскорбительными, и заявил, что в Москве рассчитывают получить извинения.

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