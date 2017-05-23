Житель Калифорнии пытался продать России данные об американских спутниках

Теги: суд сша минюст Шпионаж

Житель американского штата Калифорния пытался передать России секретные данные. Как сообщили в Министерстве юстиции США, инженер Грегори Аллен Джастис признался в совершении преступления. Он попытался продать данные о программном обеспечении военных спутников человеку, которого считал российским агентом, однако тот оказался сотрудником ФБР под прикрытием.

Житель Калифорнии признал вину в попытке продажи секретной информации, в частности, касающейся военных спутников США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы американского Министерства юстиции.

По данным ведомства, 49-летний инженер Грегори Аллен Джастис работал подрядчиком на военное ведомство США. В минувшем году он пытался продать секретную информацию, которая, в частности, касалась программного обеспечения, установленного на военных спутниках.

"В соответствии с соглашением о признании вины, поданным в данном случае, Джастис похитил у своего работодателя данные, представляющие патентованную коммерческую тайну, и предоставил их лицу, которое он считал российским агентом, однако тот фактически являлся агентом ФБР под прикрытием", - сообщили в Минюсте.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал вину. Он объяснил, что пошел на преступление, так как ему были необходимы деньги на лечение жены. Джастису грозит до 35 лет лишения свободы. В настоящее время он находится в одной из тюрем штата Калифорния. Приговор ему огласят в сентябре.

Читайте также:

Трамп объяснил увольнение директора ФБР

Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста "Исламского государства"