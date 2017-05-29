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Владимир Путин подписал указ об объявлении "Десятилетия детства" в России в период с 2018 по 2027 год. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Данное решение было принято в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении "Десятилетия детства" в нашей стране в период с 2018 по 2027 год. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Данное решение было принято в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства после результатов, достигнутых в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Согласно документу, президент поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года в рамках этой программы. Данный указ Путина от 29 мая вступает в силу со дня подписания.

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