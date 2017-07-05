Российские бомбардировщики атаковали ИГ в Сирии ракетами Х-101
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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России атаковали новейшими крылатыми ракетами Х-101 объекты ИГ в Сирии. В результате уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов террористов, заявили в Минобороны. Также разрушен командный пункт ИГ в районе города Акербат.
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС атаковали крылатыми ракетами Х-101 объекты запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" на границе провинций Хама и Хомс в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
"5 июля стратегические ракетоносцы Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Энгельс на территории Российской Федерации, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГ на границе провинций Хама и Хомс", - отметили в ведомстве.
В результате авиаудара самолеты ВКС России уничтожили в Сирии три крупных склада вооружений и боеприпасов ИГ, а также командный пункт террористов в районе города Акербат.
Удары ракетами Х-101 были совершены с дальности около тысячи километров. Бомбардировщиков прикрывали российские истребители Су-30СМ, которые базируются на аэродроме "Хмеймим" в Сирии. После успешного выполнения боевой задачи все самолеты вернулись на аэродромы базирования.
Х-101 является новейшей российской стратегической крылатой ракетой воздушного базирования. Она изготовлена с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражений цели составляет до 4,5 тысячи километров. Этот тип ракет может быть снаряжен ядерной боевой частью, информирует "Интерфакс".
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