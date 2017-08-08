В Замоскворецком суде начался процесс по делу Алексея Улюкаева

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Замоскворецкий суд Москвы начал процесс над бывшим министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым. Его обвиняют в получении взятки в два миллиона долларов. Улюкаеву грозит до 15 лет колонии. Своей вины экс-глава Минэкономразвития не признаёт.

В Замоскворецком суде Москвы начался процесс по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева - первого в современной истории России министра, обвиняемого по делу о коррупции. Об этом сообщает TVC.RU. Его уже доставили в здание суда. Перед началом процесса он заявил, что своей вины не признает.

Улюкаев был задержан в середине ноября прошлого года с поличным при получении взятки в два миллиона долларов. По данным следствия, он потребовал от компании "Роснефть" денежные средства за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". При этом Улюкаев высказывал угрозы создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании.

В ходе допросов экс-министр свою вину не признал. Позже президент освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия, а Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест. Под арест попали банковские счета Улюкаева, а также земельные участки и жилой дом в Смоленской области. Теперь высокопоставленному подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы.