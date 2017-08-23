Белый дом рекомендовал американцам отказаться от программ Касперского

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Белый дом предупредил американцев о небезопасности программ "Лаборатории Касперского", поскольку у российских властей "есть контроль над информацией", а спецслужбы обязательно захотят использовать ее себе на пользу.

Использование программ "Лаборатории Касперского" может быть небезопасно для американцев, об этом сообщил координатор по кибербезопасности Белого дома Роб Джойс в интервью CBS News.

Сотрудник Белого дома отметил, что у российских властей есть " контроль над информацией", а спецслужбы обязательно захотят использовать ее себе на пользу. В связи с этим Джойс не рекомендовал бы использование продуктов "Лаборатории Касперского".

Издание напомнило, что создатель программы Евгений Касперский - выпускник компьютерного института, связанного с российской разведкой. На сегодняшний день его программы активно используются правительствами штатов США и муниципальными властями.

Ранее администрация США исключила продукцию "Лаборатории Касперского" из списка программ, одобренных для использования государственными органами из-за подозрений в связях с Кремлем. В свою очередь компания заявила, что работает в США в соответствии с законодательством этой страны и не участвует в кибершпионаже.