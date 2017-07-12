"Лаборатория Касперского": нас пытаются использовать как пешку
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В "Лаборатории Касперского" заявили, что компания работает в США в соответствии с законодательством этой страны и не участвует в кибершпионаже. "Лаборатория" оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре, полагают в компании.
В "Лаборатории Касперского" заявили, что компания работает в США в соответствии с законодательством этой страны и не участвует в кибершпионаже, передает "Интерфакс".
Так компания прокомментировала решение администрации президента США исключить "Лабораторию Касперского" из списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования госструктурами.
"Судя по всему, "Лаборатория Касперского" оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре, - полагают в компании.
В пресс-службе напомнили, что Евгений Касперский, основатель и генеральный директор "Лаборатории Касперского", не раз предлагал свидетельствовать перед конгрессом США и раскрыть исходный код для проведения официальной проверки.
Ранее агенты ФБР в США допросили сотрудников компании, объяснив это сбором информации о сотрудничестве лаборатории с российскими властями.
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