11:40, 12 июля 2017

"Лаборатория Касперского": нас пытаются использовать как пешку

Теги:  Политика  сша  бизнес  касперский  россия

В "Лаборатории Касперского" заявили, что компания работает в США в соответствии с законодательством этой страны и не участвует в кибершпионаже. "Лаборатория" оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре, полагают в компании.

В "Лаборатории Касперского" заявили, что компания работает в США в соответствии с законодательством этой страны и не участвует в кибершпионаже, передает "Интерфакс".

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Так компания прокомментировала решение администрации президента США исключить "Лабораторию Касперского" из списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования госструктурами.

"Судя по всему, "Лаборатория Касперского" оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре, - полагают в компании.

В пресс-службе напомнили, что Евгений Касперский, основатель и генеральный директор "Лаборатории Касперского", не раз предлагал свидетельствовать перед конгрессом США и раскрыть исходный код для проведения официальной проверки.

Ранее агенты ФБР в США допросили сотрудников компании, объяснив это сбором информации о сотрудничестве лаборатории с российскими властями. 

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