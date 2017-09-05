СКР возбудил дело по факту стрельбы в школе в Ивантеевке

Теги: школа Уголовное дело стрельба скр нападение пострадавшие подмосковье

По факту стрельбы в подмосковной школе возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В настоящее время 15-летний подросток, открывший огонь из пневматического оружия, задержан сотрудниками полиции. Со школьником работают следователи, которые выясняют мотивы его поступков.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту стрельбы в школе в подмосковном городе Ивантеевка. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

"По предварительным данным, 15-летний ученик девятого класса пришел в школу с пневматическим оружием, которое он пронес под плащом. В классе он достал оружие и произвел выстрел в сторону учительницы", - говорится в сообщении.

По информации СКР, в результате происшествия три школьника получили травмы после того, как от испуга выпрыгнули из окна. В свою очередь, у учительницы обнаружили открытую черепно-мозговую травму. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время нападавший задержан сотрудниками полиции. С ним работают следователи, которые выясняют мотивы его поступков. По данным следствия, семья подростка является благополучной.

Читайте также:

Прокуратура раскрыла подробности ЧП в подмосковной школе

В Подмосковье подросток устроил стрельбу в школе