Прокуратура раскрыла подробности ЧП в подмосковной школе

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Прокуратура раскрыла подробности ЧП в школе в подмосковной Ивантеевке. Во время урока информатики ученик девятого класса напал на учительницу с топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.

В прокуратуре рассказали о стрельбе в школе в подмосковной Ивантеевке. Инцидент произошел во время урока информатики.

"По имеющимся данным, сегодня, 5 сентября 2017 года, 15-летний ученик девятого класса во время урока информатики напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия", - цитирует сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, в результате возникшей паники несколько детей получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения. Действия нападавшего были пресечены сотрудниками полиции.

"Ученик девятого класса опоздал на урок и получил замечание от преподавателя, после чего он на нее напал и выстрелил из предположительно травматического оружия. Также у подростка были взрывпакеты, и он сделал несколько взрывов в классе", - сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что в результате инцидента пострадали четыре человека: учительница и три школьника.

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