Прокуратура проверит информацию о голодающих медведях-пленниках

Теги: Общество прокуратура животные нижний новгород

В городе Сергач Нижегородской области двое местных жителей держат в голодном плену медведей. Мужчины купили хищников, чтобы открыть собственный зоопарк. После того, как дело прогорело, они перестали даже поить животных. Медведи выживают благодаря заботе соседей, которые, рискуя жизнью, приносят им воду и еду. После многочисленных жалоб ситуацию на контроль взяли в природоохранной прокуратуре.

Исповедь и мольба. Даже если бы медвежонок вдруг заговорил по-человечески, это не прозвучало бы настолько убедительно, понятно и горько. Они пленники. В чистом поле - несколько контейнеров-вольеров. Но ведь и заключенных кормят! А два медведя и осел - брошенные, в грязи, просто умирали от голода, передает "ТВ Центр".

Местные жители давно уже опекают животных, подкармливают. А вот воспитательная работа с их владельцами пока безрезультатна.

Затея у братьев Ерофеевых, гордо называющих себя дрессировщиками, работавшими и с Кио, и с Запашными, вообще была масштабная - создать в родном Сергаче зоопарк. И медведь в нём должен был стать ключевой фигурой. Его изображение украшает герб города. Первый косолапый подопечный появился год назад. С ним-то и пошли в местную администрацию - просить землю в аренду.

В администрации были в шоке от таких просителей. Землю, правда, выделили. Но что-то, как говорится, пошло не так. То ли не хватило у братьев квалификации, опыта, то ли средств. Хотя на спиртное, утверждают в городе, деньги всегда находились. Медведи за это время привыкли к людям. Но все же дикие животные - опасное соседство. Охраны никакой.

Неравнодушные жители обращались уже и в полицию, и к местным властям. Оказалось, и в Госветнадзоре с братьями-дрессировщиками хорошо знакомы.

"Владелец животных был неоднократно привлечен к административной ответственности в виде штрафов. Также владельцу животного выдавались предписания об устранении выявленных нарушений", - сказала ведущий специалист комитета Госветнадзора Нижегородской области Марина Селиванова.

Братья утверждают, что договор на аренду земли с ними не продлили, содержать животных они не могут. Обзвонили множество зоопарков, но никто медведей не берёт. "Я так отдам, ни денег я не хочу, ничего", - заявил владелец медведя Сергей Ерофеев.

Александр Ерофеев (брат Сергея): В нашей стране талантам не дают развиваться. Больше я комментировать ничего не буду.

— А каким талантам не дают развиваться?

Ерофеев: Таким, как я.

В общем, пока медведи в Сергаче по-прежнему ждут. Может быть, и не таких талантливых, но неравнодушных людей, способных действительно отвечать за тех, кого приручили.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Читайте также:

Как соседствуют люди и медведи на Курильском озере. Видео

В Иркутской области медведь откусил руку посетителю кафе

Пожилой японец отразил нападение медведя с помощью карате