Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума

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Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Согласно документу, с 1 января следующего года МРОТ будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума, а с начала 2019 года - на уровне 100%.