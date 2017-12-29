08:35, 29 декабря 2017

Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума

Теги:  Общество  путин  закон  президент  зарплата

Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Согласно документу, с 1 января следующего года МРОТ будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума, а с начала 2019 года - на уровне 100%.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9 489 рублей в месяц", - приводит текст документа Газета.ru.

Согласно закону, с 1 января следующего года МРОТ будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума, а с начала 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума.

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