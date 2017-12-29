Собянин поручил разобраться с причинами ДТП с автобусом в Москве

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Сергей Собянин заявил, что троим пострадавшим в ДТП на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Мэр столицы также дал поручения разобраться с причинами аварии с автобусом на северо-западе города.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил разобраться с причинами наезда автобуса на остановку на северо-западе столицы. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения", - сказал Собянин.

Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 декабря 2017 г.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта у метро "Сходненская". По последним данным, в результате аварии пострадали три человека. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

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