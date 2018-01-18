Прокуратура не нашла оснований для отчисления ульяновских курсантов

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Прокуратура не нашла оснований для отчисления студентов Ульяновского института гражданской авиации, чье скандальное видео попало в интернет. Ведомство также намерено привлечь к ответственности педагогов, которые не смогли надлежащим образом организовать воспитательный процесс.

Приволжская транспортная прокуратура не выявила нарушений со стороны курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), которые снялись в скандальном видео, сообщает РИА Новости.

Кроме того, ведомство внесло представление ректору института, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности.

Ранее в интернете появилось видео, в котором курсанты УИГА в нижнем белье, форменных фуражках и ремнях танцуют под композицию Бенни Бенасси Satisfaction со швабрами, шуруповертами и утюгами. Этот ролик – пародия на аналогичный клип трехлетней давности, снятый британскими солдатами.

Росавиация назвала эти танцы "безнравственным эпизодом", а ректор УИГА Сергей Краснов пообещал наказать курсантов. Параллельно в интернете начался сбор подписей под петицией с призывом не отчислять студентов УИГА (уже более 27 тысяч подписей). Ее авторы считают, что скандал раздут из ничего, в то время как речь идет "безобидной и позитивной пародии".

В четверг свою позицию по поводу скандала озвучил ульяновский губернатор Сергей Морозов. По его мнению, курсанты должны понести "соразмерное наказание". Однако отчисление из института "точно не добавит им патриотизма и воспитания", говорится в его заявлении.

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