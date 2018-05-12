Во Франции госпитализировали Шарля Азнавура

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93-летний французский шансонье Шарль Азнавур был госпитализирован после падения в собственном доме в провинции Буш-дю-Рон. Сообщается, что шансонье сломал руку, его жизни ничто не угрожает. До этого певец попал в больницу в Санкт-Петербурге, тогда ему стало плохо на репетиции.

Французский шансонье Шарль Азнавур госпитализирован в городе Ним на юге Франции, передает "Интерфакс".

Сообщается, что певец упал в собственном доме в Мурье французской провинции Буш-дю-Рон на юге страны и сломал руку. По словам врачей, жизни Азнавура ничто не угрожает.

В конце апреля Азнавур не смог дать концерт в Санкт-Петербурге по состоянию здоровья. Тогда ему стало плохо на репетиции и его увезли в одну из больниц города. Затем шансонье улетел во Францию. Питерский концерт перенесли на год.

93-летний Шарль Азнавур - французский шансонье армянского происхождения. За свою карьеру он записал более ста пластинок и снялся более чем в 60 фильмах.

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