Минобороны показало видео запуска ракет "Булава" в Белом море

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Демонстрация мощи российского Северного флота. В акватории Белого моря атомный подводный крейсер "Юрий Долгорукий" впервые произвёл запуск сразу четырёх межконтинентальных ракет "Булава". В среду Минобороны опубликовало видеозапись учений.

Минобороны в среду обнародовало видео пуска ракет "Булава" в Белом море. Боеголовки были выпущены из подводного положения в рамках учений. Условные цели находились за тысячи километров на полигоне Кура на Камчатке. Все объекты были успешно поражены, сообщает "ТВ Центр".

Как отметили специалисты Северного флота, испытания подтвердили тактико-технические характеристики и надёжность ракетного подводного крейсера. Экипаж показал высокий профессионализм.

"Юрий Долгорукий" - головной корабль проекта 955 "Борей". На его борту можно установить 16 межконтинентальных боеголовок "Булава". Это новейшая российская трехступенчатая ракета. Она способна нести сразу 10 гиперзвуковых ядерных зарядов индивидуального наведения.

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