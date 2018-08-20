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Греция вышла из программы международной финансовой помощи

09:13
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Греция официально завершила трехлетнюю программу финансовой помощи ESM и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов. ЕС начал выделять финансовую помощь Греции восемь лет назад.

Греция официально вышла из программы международной финансовой помощи, сообщает "Газета.Ru".

Это стало возможным благодаря "чрезвычайным усилиям греческого народа и поддержке европейских партнеров", отметил управляющий директор Европейского механизма стабильности (ESM) Клаус Реглинг.

ЕС начал выделять финансовую помощь Греции восемь лет назад для того, чтобы восстановить экономику страны. За это время Афины в рамках трех программ получили 240 миллиардов евро по низким ставкам.

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