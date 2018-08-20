Россия отказалась от строительства вертолетоносцев

Россия не будет строить собственные вертолетоносцы, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. При этом он отметил, что современные корабли - носители вертолетов должны присутствовать в различных категориях судов ВМФ.

Россия не собирается строить для своего военно-морского флота вертолетоносцы. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"По вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут", - заявил он в интервью агентству "Интерфакс".

При этом корабли, способные нести вертолеты, должны присутствовать в военно-морского флоте страны, отметил министр.

По его словам, авианесущие корабли должны быть оснащены также вертолетным крылом, а на десантных кораблях должны присутствовать вертолеты как средства высадки.

Ранее сроки появления у России вертолетоносца называли в Минобороны.