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Россия отказалась от строительства вертолетоносцев

10:28
  • понедельник
  • 20 августа 2018

Россия не будет строить собственные вертолетоносцы, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. При этом он отметил, что современные корабли - носители вертолетов должны присутствовать в различных категориях судов ВМФ.

Россия не собирается строить для своего военно-морского флота вертолетоносцы. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"По вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут", - заявил он в интервью агентству "Интерфакс".

При этом корабли, способные нести вертолеты, должны присутствовать в военно-морского флоте страны, отметил министр.

По его словам, авианесущие корабли должны быть оснащены также вертолетным крылом, а на десантных кораблях должны присутствовать вертолеты как средства высадки.

Ранее сроки появления у России вертолетоносца называли в Минобороны.

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
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