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Путин: Россия способна совершить научно-технологический прорыв

08:08
  • вторник
  • 28 августа 2018

Россия способна совершить технологический прорыв в развитии. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме "Технопром" в Новосибирске. По его словам, именно от передовых технологий зависит жизнеспособность государств и их место в мире.

Владимир Путин во вторник в Новосибирске. Президент принимает участие в работе международного форума "Технопром". Это одна из крупнейших дискуссионных площадок, где обсуждают инновационные проекты и наукоёмкое производство, сообщает "ТВ Центр".

В этом году основная тема - содействие технологическому лидерству российской экономики. Ускоренное внедрение научных разработок входит в число приоритетных направлений развития страны. До 2024 года реализацией таких программ должна заниматься половина отечественных компаний.

"Сегодня именно знания и высокие технологии - в этой аудитории не нужно, конечно, об этом говорить, тем не менее, скажу - определяют эффективность экономики, позволяют кардинально повысить качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и госуправление, обеспечить правопорядок и безопасность. По сути, от передовых технологий, их эффективной разработки и быстрого, что самое главное, внедрения зависит жизнеспособность целых народов, целых обществ и государств, позиций стран в мире. Особенно таких крупных государств, как наше - как Россия. Потому научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов. И убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества", - отметил Путин.

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