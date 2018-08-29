Туристы из России пострадали в ДТП в Анталье

В турецкой Анталье в результате столкновения автобуса и грузовика пострадали 11 российских туристов. Всем была оказана медицинская помощь.

В турецкой Анталье произошло ДТП, в результате которого пострадали 11 туристов из России, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла на дороге, которая ведет из Белека в аэропорт. Туристический автобус перевозил 25 российских туристов. По пути в него врезался грузовой автомобиль, после чего автобус упал в водный канал.

Пострадавшим россиянам оказана помощь. Травмы также получили водители автобуса и грузовика. Погибших нет.

Представитель генконсульства России в Анталье подтвердил факт аварии.