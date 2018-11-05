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В санкционный список США попали 700 иранских граждан и организаций

18:33
  • понедельник
  • 05 ноября 2018

В понедельник власти США официально внесли несколько сотен граждан Ирана и иранских организаций в санкционный список.

В понедельник утром в силу вступил масштабный пакет мер США против Ирана. В него вошли экономические ограничения, которые действовали до заключения ядерной сделки, а также добавились новые. В черном списке - более 700 граждан Ирана и иранских организаций. Полный перечень опубликован на сайте американского Минфина.

Москва считает санкции Вашингтона в отношении Тегерана проявлением экономического шантажа и запугивания. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при МАГАТЭ Михаил Ульянов.

Между тем на фоне введения санкций начали расти цены на нефть.

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