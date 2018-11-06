Лавров назвал нелегитимными масштабные санкции США против Ирана

Вести политику на основе ультиматумов недопустимо, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя вступивший в силу в понедельник масштабный пакет санкций США против Ирана. Он назвал американские меры "абсолютно нелегитимными".

Санкционная политика США, направленная против Ирана, является нарушением международного права, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Что касается американских мер в отношении Ирана - они абсолютно нелегитимны. Они осуществляются в грубейшее нарушение резолюции СБ ООН", - сказал министр по итогам переговоров с испанским коллегой Жозепом Барреем.

По словам Лаврова, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) сохраняет свою силу для тех, кто остался в этом договоре. В настоящий момент эксперты работают над созданием механизма для работы с Ираном без США.

"Мы исходим из того, что нормы международного права и международного общения никто не отменял, и вести политику на основе ультиматумов и односторонних требований в нашу эпоху едва ли допустимо", - заявил Лавров.

Глава испанского МИД Жозеп Боррель поддержал позицию Лаврова. Испания отказывается принимать ультиматум со стороны США в отношении Ирана и продолжит поддерживать СВПД по иранской ядерной программе, заявил он.

Накануне в силу вступил масштабный пакет санкций США против Ирана. В него вошли экономические ограничения, которые действовали до заключения ядерной сделки, а также добавились новые. В список занесли более 700 граждан Ирана и иранских организаций.