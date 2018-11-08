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Трамп отправил генпрокурора США в отставку

07:55
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Дональд Трамп отправил в отставку генпрокурора США, министра юстиции Джеффа Сешнса. Сам он в обращении к главе Белого дома написал: "Делаю это по вашей просьбе".

Дональд Трамп отправил Джеффа Сешнса в отставку с поста министра юстиции, генерального прокурора страны. Президент давно призывал Сешнса уйти. Он обвинял генпрокурора в том, что тот, будучи республиканцем и доверенным лицом Трампа, не противодействует попыткам демократов раздуть дело о так называемом вмешательстве Москвы в американские выборы.

Выступая на пресс-конференции в Белом доме по итогам прошедшего в США промежуточного голосования, Трамп назвал позором расследование о предполагаемом  сговоре его штаба с Россией. По словам президента, это дело никогда и не должно было быть инициировано, потому что преступления не было.

Трамп назначил Мэтью Уитакера исполняющим обязанности генпрокурора, сообщает "Газета.Ru".

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