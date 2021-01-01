Сергей Лавров на пресс-конференции с журналистами, отвечая на вопрос о новом плане по Украине, который накануне глава МИД России якобы обсуждал с Марко Рубио, процитировал президента США.

"Я хочу ответь словами Дональда Трампа. Так я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов! Не знаю насчет сюрпризов, но есть вещи, которые не комментируются", - сказал Лавров.

Он подтвердил, что Украина обсуждалась на встрече с Рубио. Москва вновь подтвердила свою позицию по этому конфликту, которую Владимир Путин высказывал в последнем разговоре с Дональдом Трампом.

Комментируя слив аудиозаписи разговора Трампа с донорами своей избирательной кампании в 2024 году, Лавров сказал следующее: "Не знаю, нейросеть, не нейросеть... Все таки мы серьезные вещи обсуждали".

Глава МИД также сообщил, что передал Марко Рубио небольшую выжимку из цитат Владимира Зеленского и других украинских политиков, в которых говорится о необходимости "уничтожать русню юридически, а лучше физически".

Ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что выступит с заявлением по поводу России в понедельник, 14 июля. По его словам, он "разочарован в России". На Западе отмечают, что Владимир Путин демонстрирует привычное хладнокровие и не реагирует на истерики Трампа.

В начале недели телеканал CNN опубликовал аудиозапись встречи Дональда Трампа со спонсорами своей избирательной кампании. Тогда еще кандидат в президенты США заявил, что в разговоре с Владимиром Путиным угрожал разбомбить Москву, если Россия начнет военные действия против Украины. Когда состоялись описанные разговоры неизвестно, но вероятно, это произошло в первый президентский срок Трампа, то есть до 2021 года.