Главные заявления Владимира Мединского по итогам переговоров в Стамбуле

Назначенный на 7 вечера третий раунд прямых российско-украинских переговоров начался вовремя. И российская и украинская делегации прибыли во дворец примерно за сорок минут до указанного времени. Впрочем, за стол переговоров делегации сели лишь в половине девятого. Как сообщил источник, сначала была встреча тет-а-тет глав делегации: Владимира Мединского и Рустема Умерова. Разговор продолжался примерно час. Следом - переговоры в полном составе.
Состав российской делегации на этих переговорах не изменился. Он такой же как 16 мая и 2 июня. Украинская увеличилась с 12 человек до 14. Рустем Умеров, хоть и прибыл в Стамбул в новой должности руководителя СНБО, сохранил полномочия главы киевских переговорщиков.
Третья встреча делегаций России и Украины была короче предыдущих двух. По сообщениям СМИ, она продлилась около 40 минут и шла на русском языке. По итогам переговоров главы делегаций вышли к журналистам. Глава российских переговорщиков Владимир Мединский заявил, что все предыдущие договоренности были выполнены и раскрыл детали самой встречи.
Главные заявления Мединского:
- Все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между Россией и Украиной выполнены;
- России и Украина вечером в среду завершили обмен военнопленными по 250 человек с каждой стороны;
- Россия и Украина на переговорах долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах. Позиции стран очень далеки друг от друга >>
- Москва предложила рассмотреть вопрос об объявлении на линии фронта коротких гуманитарных перемирий >>
- Россия предложила сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Это будут группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам;
- Россия предложила Украине передать ещё 3000 тел погибших украинских военнослужащих. Как только украинская сторона технически будет готова их принять, они будут переданы.
- Не все жители Курской области, "эвакуированные" ВСУ на территорию Украины, возвращены домой, их около 30 человек >>
- Россия завершила работу по списку украинских детей, который был передан в ходе прошлого раунда переговоров. Большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России.
- Москва надеется, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится.
- Для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского нужно проработать условия соглашения и понять, что там обсуждать, эта встреча должна "поставить точку" >>