Главные заявления Владимира Мединского по итогам переговоров в Стамбуле

Назначенный на 7 вечера третий раунд прямых российско-украинских переговоров начался вовремя. И российская и украинская делегации прибыли во дворец примерно за сорок минут до указанного времени. Впрочем, за стол переговоров делегации сели лишь в половине девятого. Как сообщил источник, сначала была встреча тет-а-тет глав делегации: Владимира Мединского и Рустема Умерова. Разговор продолжался примерно час. Следом - переговоры в полном составе.

Состав российской делегации на этих переговорах не изменился. Он такой же как 16 мая и 2 июня. Украинская увеличилась с 12 человек до 14. Рустем Умеров, хоть и прибыл в Стамбул в новой должности руководителя СНБО, сохранил полномочия главы киевских переговорщиков.

Третья встреча делегаций России и Украины была короче предыдущих двух. По сообщениям СМИ, она продлилась около 40 минут и шла на русском языке. По итогам переговоров главы делегаций вышли к журналистам. Глава российских переговорщиков Владимир Мединский заявил, что все предыдущие договоренности были выполнены и раскрыл детали самой встречи.

Главные заявления Мединского: