Действующее украинское законодательство не позволяет проводить выборы главы государства во время войны. Такое заявление сделал в среду, 11 февраля, заместитель председателя Центризбиркома Украины Сергей Дубовик.

Представитель ЦИК, которого цитирует украинское издание "Политика Страны", прокомментировал публикации западных журналистов о том, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский может уже 24 февраля объявить о проведении выборов.

Сергей Дубовик отметил, что закон препятствует организации выборов, пока действует военное положение в стране. Новые законодательные нормы, которые могли бы устранить это препятствие, пока лишь обсуждаются в Верховной раде.

Ранее источники FT в Киеве и на Западе заявили, будто президентские выборы и референдум по мирному соглашению на Украине пройдут до 15 мая, иначе киевский режим останется без столь желанных гарантий безопасности от Соединенных Штатов.

В Кремле вслед за этим отметили, что пока сообщениями о подготовке к выборам на Украине обмениваются через СМИ только некие "источники". Рассуждать о подготовке избирательных кампаний пока рано, ведь никаких достоверных сведений из официальных источников по этому поводу не поступало.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что "руководство в Киеве должно получить мандат на заключение мирных договоренностей" с нашей страной, а сделать это можно только через проведение выборов президента Украины. Кампания должна быть максимально прозрачной, честной и учитывающей все заинтересованные политические силы, подчеркивал дипломат.