В турецкой провинции Трабзон упал летающий беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают в среду, 1 июля, местные средства массовой информации.

Как уточняет Sabah, дрон нес около пяти килограммов взрывчатки, однако жертв и раненых чудом удалось избежать. БПЛА врезался в дерево и загорелся от удара.

В мае украинские беспилотники атаковали три судна у северного побережья Турции. До того дроны ВСУ ударили по нефтяному танкеру турецкой компании ALTURA в 15 милях от Босфора. Обошлось без погибших.

Намного страшнее закончился налет украинских дронов на грузовые суда "Натра" и "Циркон" в Азовском море. Зерновозы следовали из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. В экипажи судов входили 25 граждан Азербайджана, в результате атаки пятеро из них погибли.

Очередной инцидент с украинским дроном произошел в Турции за несколько дней до начала саммита НАТО в Анкаре. Источники предупредили, что объем нового финансирования Киева по итогам турецкого саммита НАТО может составить лишь 10-12 миллиардов долларов против ожидавшихся 40 миллиардов.