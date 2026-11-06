В структуре российского Министерства обороны утверждены должности начальника тыла и начальника вооружения ВС России. Соответствующий указ подписал президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации в пятницу, 6 ноября, в оборонном ведомстве разрешается 12 заместителей министра. В их числе указаны начальник тыла и начальник вооружения.

Это соответствует августовскому решению главы государства сосредоточить все службы тыла Министерства обороны в одних руках. Тогда Владимир Путин назначил ответственным за за тыловое обеспечение войск генерал-полковника Валерия Солодчука.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Андрей Мордвичев рассказал про наращивание боевого состава соединений и воинских частей войсковой противовоздушной обороны (ПВО). С учетом реалий главный акцент в развитии Сухопутных войск смещается с совершенствования отдельных образцов вооружения на создание единой устойчивой системы, объединяющей ПВО и прочие аспекты.

Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье пожаловался, что российская армия изобретательна, креативна и активна во внедрении новых стандартов, а значит, опасна для недругов России.