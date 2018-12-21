Вслед за Парижем: Каталония вновь окунулась в протесты

Причиной акций протеста стало игнорирование Мадридом требований Барселоны

32 человека пострадали в результате акции протеста в Барселоне, из них 20 - сотрудники правоохранительных органов.

Беспорядки в городе начались из-за того, что протестующим не понравилось решение властей перенести заседание совета министров из Мадрида в Барселону. Несколько тысяч сторонников независимости Каталонии вышли на улицы, протестуя против приезда премьер-министра Педро Санчеса, передает РИА Новости.

Каталонцы ждут от Мадрида разрешение на проведение еще одного референдума о независимости. Но власти Испании не собираются идти на уступки.