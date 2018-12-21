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Вслед за Парижем: Каталония вновь окунулась в протесты

18:44
  • пятница
  • 21 декабря 2018

Причиной акций протеста стало игнорирование Мадридом требований Барселоны

32 человека пострадали в результате акции протеста в Барселоне, из них 20 - сотрудники правоохранительных органов.

Беспорядки в городе начались из-за того, что протестующим не понравилось решение властей перенести заседание совета министров из Мадрида в Барселону. Несколько тысяч сторонников независимости Каталонии вышли на улицы, протестуя против приезда премьер-министра Педро Санчеса, передает РИА Новости. 

Каталонцы ждут от Мадрида разрешение на проведение еще одного референдума о независимости. Но власти Испании не собираются идти на уступки.

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