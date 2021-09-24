Беглого экс-главу Каталонии задержали в Италии

Карлес Пучдемон добивался независимости региона от Испании

В Италии задержан один из самых известных беглых политиков Старого Света - бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон. Лидер движения за независимость автономии скрывался от испанского правосудия четыре года. Долгое время избежать ареста помогала депутатская неприкосновенность - Пучдемон работает в Европарламенте.

Карлес Пучдемон прибыл в Италию из Бельгии для участия в фестивале каталонской культуры "Адифолк". Туда должна была прибыть и нынешняя глава автономии Лаура Боррас. Но теперь вместо праздника Пучдемона ждёт скамья подсудимых.

Пучдемона обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств. Власти Каталонии давно продвигали идеи выхода автономии из состава Испании. Результатом стал народный референдум в 2017 году, на котором 90% проголосовали "За".

Испанским властям такое решение не понравилось, в итоге каталонский парламент был распущен, Мадрид взял управление автономией на себя и назначил досрочные выборы. На скамье подсудимых оказались 12 человек, в том числе и Карлес Пучдемон.

Позже ему удалось выехать за границу, где он и скрывался от правосудия с переменным успехом целых 4 года. В Финляндию, оттуда, через Данию, в Германию. Там его арестовали и он находился несколько месяцев под подпиской о невыезде, но потом ограничения сняли. Видимо, помогли статус депутата Европарламента и народная поддержка.

Из Германии Карлес Пучдемон переехал в Бельгию. Всё это время у него был статус депутата Европарламента, который, помогал ему оставаться на свободе. Весной этого года депутатской неприкосновенности его лишили. Если беглый политик все-таки окажется перед лицом испанской Фемиды, его ждёт около 30 лет тюрьмы.

"ТВ Центр".

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