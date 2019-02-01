Прозрел: обидчик Скабеевой испугался угроз Кадырова

Раньше Береза не воспринимал их всерьез

Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза признался, что всерьез воспринимает слова главы Чечни Рамзана Кадырова, сказанные им после инцидента с российской журналисткой Ольгой Скабеевой. Чеченский лидер намекнул украинскому парламентарию на "звонкую пощечину".

"Воспринимаю ли я серьезно эти угрозы? Да, воспринимаю. Понимаю ли я, что Кадыров может нанять каких-то наемников? Да, понимаю", - признался политик в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, существует реальная опасность для его здоровья. При этом он заявил, что не будет просить предоставить ему государственную охрану. По его словам, он спокойно будет перемещается по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА Новости.

Ранее Береза уже комментировал высказывание главы Чечни, призвавшего парламентария извиниться перед женщиной. По его словам, заявление Кадырова можно не расценивать, как угрозу. Однако теперь парламентарий, судя по всему, изменил мнение.

Между тем, разобраться с Березой решил и российский сенатор Игорь Морозов. Он даже вызвал украинского политика на дуэль. В ответ парламентарий заявил, что встреча состоится 1 февраля, в 12:00 возле центрального входа Верховной рады. Однако член Совфеда не смог явиться в назначенное время туда, за что Береза назвал его трусом. Морозов в долгу не остался, и отметил, что ждет оппонента "в театре военных действий".

Скандальный инцидент между Березой и Скабеевой произошел 24 января. Он толкнул и оскорбил россиянку, когда та попыталась задать вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко вопрос о судьбе российских граждан, которых удерживают киевские власти. После этого за девушку вступился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он потребовал от парламентария извиниться перед женщиной. Также он обратил внимание депутата на то, что "найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху".