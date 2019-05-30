"Заболевший" Порошенко приготовился к побегу с Украины

Его собираются взять под стражу

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинет Украину. Он вылетит в Великобританию без обратного билета. Это произойдет якобы из-за проблем со здоровьем.

Однако Telegram-канал Цибуля отмечает, что истинной причиной вылета станет угроза ареста политика на Украине. Уже в ближайшее время могут пройти обыски у Порошенко.

Как рассказали экс-президенту Украины, статьи, по которым его обвиняют, не предусматривают залога или домашнего ареста, передает сайт украинских "Вестей". Таким образом, он совершенно точно будет содержаться под стражей.

В настоящий момент охранники и обслуживающий персонал Порошенко круглые сутки вывозят документацию в коробках.

В мае стало известно, что Петр Порошенко нанял адвоката Игоря Голованя, чтобы тот защитил его от недавно выдвинутых обвинений. За последний месяц против экс-президента возбудили пять уголовных производств. Политик стал фигурантом дел об узурпации судебной власти, госизмене, незаконном обогащении, незаконном завладении телеканалом "Прямой" и легализации преступных доходов.

Также Порошенко может стать фигурантом еще одного уголовного дела. После скандала с пропажей серверов из ситуационного центра в администрации президента Государственное бюро расследований зарегистрировало производство по факту "потери документов, содержащих государственную тайну.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко отмечал, что Порошенко сбежит из страны сразу же после инаугурации нового президента Владимира Зеленского из-за возбужденных против него уголовных дел. По его словам, окружение действующего президента сдаст его, чтобы сохранить себя. Он также отмечал, что Порошенко уедет в Лондон.

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