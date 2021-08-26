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Более 30 млн пенсионеров получат единовременную выплату до 5 сентября

16:05
  • четверг
  • 26 августа 2021

Выплаты гражданам, получающим пенсию на дом, начнутся с 3 сентября

Единовременную социальную выплату в размере 10 тысяч рублей до 5 сентября получат 30,7 млн пенсионеров. Об этом в четверг, 26 августа, рассказал министр труда и социального развития России Антон Котяков.
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Как уточнил глава Минтруда, выплату в конце следующей недели получат граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую карту.

Еще 12,7 миллиона пенсионеров, которым доставляют пенсию на дом, получат 10 тысяч рублей с 3 сентября, одновременно с выплатой пенсии, сообщает РИА Новости.

Указ о единовременной выплате для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей подписал президент России Владимир Путин. Он также распорядился выплатить по 15 тысяч рублей сотрудникам правоохранительных органов и курсантам.

Финансирование единовременных социальных выплат будет осуществляться за счет дополнительных ненефтегазовых доходов и не окажет влияния на уровень инфляции, рассказали в Центробанке.

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