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Беременную Нюшу ограбили в Барселоне

18:52
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Грабители не оставили певице даже паспорт

Певица Нюша (настоящее имя - Анна Шурочкина) рассказала в инстаграме, что ее ограбили во время отдыха в Барселоне. Злоумышленники обчистили машину ее семьи: преступники забрали документы, сумки с вещами и деньги.

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В настоящее время артистка, которая находится на последних сроках беременности, путешествует по Европе с мужем и дочерью Симбой. Сначала супруги отдыхали на Кипре, затем улетели в Париж, а сейчас коротают время в Барселоне.

"Первые две-три минуты у нас был шок, особенно насчет паспортов. Что делать? Барселона славится тем, что камер на улицах нет, полицейских нет, и они на места не приезжают. Ты сам должен явиться в полицейский участок", - сообщил муж певицы Игорь Сивов.

Пока грабителей найти не удалось, поэтому певице и ее близким выдали временные документы.

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