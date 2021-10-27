Сын планирует отправить Светличную в клинику после скандала с "исчезновением"

Актриса отказывается принимать лекарства

Сын Светланы Светличной Алексей рассказал, что семья планирует отправить актрису на лечение в больницу, однако необходимо получить её согласие. По его словам, ранее Светличная отказалась принимать лекарства и снотворное. Неофициально сообщается, что у артистки началась развиваться деменция.

"Сама она от всего отказывается. Мы покупали таблетки, снотворное и другие легкие препараты, но мама отмахивалась, мол, это ей не подходит. Сейчас собираемся в клинику класть. Но нужно её согласие. Конечно, я считаю, что ей необходимо подлечиться. Она неуправляемая, с постоянными перепадами настроения. Рассорилась со всеми близкими и друзьями, коллеги тоже перестали с ней контактировать", — рассказал Алексей в беседе с изданием "Стархит".

Сын актрисы также сообщил, что она до сих пор не вышла на связь с родственниками после скандала с "исчезновением" и не извинилась перед ними. "Она странно себя ведет. Мы четверо суток вообще не спали, не принадлежали себе. А она при этом высказывается негативно про всех, наговаривает", — уверен Алексей.

Об исчезновении Светланы Светличной стало известно 25 октября. Сын актрисы обратился в полицию, заявив, что не знает местонахождение матери. Спустя день актрису нашли. Она была здоровой и принимала участие в записи телевизионного шоу.

Свое "исчезновение" сама Светличная объяснила конфликтом с родственниками. Те якобы против её воли переселили в другую квартиру.

"Я не ожидала, что со мной могут так поступать дети. Не жалею, что оставляю этот дом. Это все было неприятно из-за того, что у меня такая невестка Ольга. Женщина не должна жить одна. Невестка меня уговорила. Это не мои стены, я чужая в них. Вы знаете, какие у меня были мысли? Мне хотелось выброситься с балкона, то есть так мне было худо", — призналась Светличная в эфире ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Накануне сын Светличной заявил, что перестанет общаться с матерью после скандала с её "исчезновением".

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Каждый зритель знает, по крайней мере, две роли Светланы Светличной – коварную соблазнительницу Анну Сергеевну из фильма "Бриллиантовая рука" и милую застенчивую немку Габи, влюблённую в Штирлица, из фильма "Семнадцать мгновений весны".

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