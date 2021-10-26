Таинственное исчезновение Светланы Светличной: хронология событий

Актриса якобы нашлась

Громкая и запутанная история. В Москве уже несколько дней ищут известную актрису Светлану Светличную. 81-летняя звезда долгое время не выходила на связь с близкими. К поискам привлекли полицию и волонтёров.

Её искала, кажется, вся Москва: родственники, полиция, "Лиза Алерт", добровольцы. Этой ночью было организовано два штаба поиска. 42 волонтера обследовали три округа столицы, обзвонили медицинские учреждения. Расклеили две тысячи ориентировок. Об исчезновении Светланы Светличной в правоохранительные органы заявил сын еще 21 октября. Удалось отследить перемещения актрисы. В последний раз камеры зафиксировали её в доме, куда она недавно переехала, 20 октября. И соседи это подтверждают.

"Я её видел последний раз 20 октября в среду у подъезда. Вышла именно в той одежде, про которую говорят: полушубок яркий, шляпа. Направилась пешком в сторону трамвайной остановки", - говорит администратор группы соседей ЖК "Лосиный остров", сосед Светланы Светличной Павел.

Тогда же одна из москвичек заявила, что видела похожую на неё женщину - она просила милостыню на станции метро "Тургеневская". Двадцать второго октября Светлану Светличную привезли на переговоры на киностудию имени Горького, там у актрисы поднялось давление, даже хотели вызвать "скорую", но от помощи она отказалась. И куда отправилась дальше - неизвестно.

Полиция между тем осмотрела и квартиру Светличной, обнаружила там рюкзак, в котором были вещи и деньги. Актриса будто бы готовилась к побегу. Скандалы вокруг звезды "Бриллиантовой руки" возникали периодически. Из-за наследства. Она считала, что родственники хотят избавиться от неё и завладеть квартирой, даже как-то обвиняла внучку, что та рассыпала шарики ртути у неё в доме. И перед исчезновением Светлана Светличная обращалась в гильдию актеров России с просьбой предоставить ей юриста и защитить от очередных издевательств. Впрочем, Иван Николаев, а его считают близким другом Светличной, она даже хотела отписать ему наследство, объяснил, что все конфликты уже давно разрешены. И она специально переехала поближе к родным. Светлане Светличной сейчас 81 год. И не секрет, что она страдает деменцией - путает последовательность событий, забывает и саму себя, и близких людей.

"Надеюсь, все разрешится хорошо и в благоприятную сторону, она найдется и это будет дурацкое недоразумение", - говорит Николаев.

И вот в середине дня сегодня стала поступать информация, что Светлану Светличную нашли сотрудники уголовного розыска. Оказалось, жива, здорова, снимается в телешоу. Но родственники сначала и не поверили.

"И ни одного подтвержденного факта, что она там, у меня нет. Я считаю, что информация - полный вброс. Получается, её нашли. Это все классно, интересно. Я здесь с мамой, с криминалистами, с лупами, значит, на квартире, а она там в студии сидит… Вы так это себе подразумеваете? Мы, значит, себе места не находим, здесь допрашивают кого только можно..." – говорит внучка Светланы Светличной Мария Ивашова.

И, похоже, вопрос, что это - масштабная пиар-акция ТВ-шоу, очередной семейный скандал или действительно загадочное исчезновение, все еще остается открытым.

Юлия Богоманшина, Егор Миронов. "ТВ Центр".

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