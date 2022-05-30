В России за сутки ликвидировали 47 очагов природных пожаров

Площадь пожаров уменьшилась на 11 тысяч гектаров

В России идет тушение природных пожаров на площади почти 53 тысячи гектаров. По данным Авиалесоохраны, за сутки удалось ликвидировать 47 очагов. По-прежнему наибольшее число возгораний в Красноярском крае, огонь добрался до заповедника "Саяно-Шушенский". Сложная обстановка в Иркутской области. В эти регионы направлены дополнительные силы парашютистов-десантников. В труднодоступных местах применяют так называемый взрывной метод тушения. Режим ЧС на данный момент действует в 5 российских регионах.

Аномальная для региона жара, ни капли осадков и труднодоступность очагов - все эти факторы не позволяют пожарным укротить огненную стихию. В Красноярском крае режим ЧС действует с 7 мая и говорить об изменении статуса преждевременно. В регионе действует без малого три десятка пожаров.

Взрыв ускоряет прокладку минерализованных полос. От них проводят встречный пал - запускают контролируемый огонь навстречу хаотичному. Один поглощает другой без ущерба для природы. Парашютисты Авиалесоохраны работают в труднодоступных местах, где техника подойти к очагу не может.

Верховые пожары в условиях жаркой, сухой, ветреной погоды требуют командного подхода. Все усилия сводят к нулю поджигатели сухой травы. Число которых, несмотря на бесконечные предупреждения, меньше не становится. Человеческий фактор по-прежнему называют главной причиной лесных пожаров.

"Прекратите жечь сухую траву, свои приусадебные участки, прилегающие к этой территории. Потому что весь этот огонь идёт и на ваши участки, и потом переходит в лес", - призывает начальник отдела ФБУ "Авиалесоохрана" Алексей Нарышкин.

В лесах, пораженных сибирским шелкопрядом, тушат пожары в том числе 600 парашютистов-десантников из подразделений других регионов.

Площадь лесных пожаров, действующих в соседней Иркутской области, за сутки сократилась на 13 процентов. Ликвидированы 14 возгораний. Два крупных очага бушуют на площади 357 гектаров. С воздуха мониторят обстановку несколько раз в день.

Режим ЧС действует в области с середины месяца. Запрещено посещать леса, разводить огонь и сжигать мусор. Нарушителям противопожарной безопасности грозит ответственность вплоть до уголовной.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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