"Пожар летит на скорости поезда": Собянин о ситуации в Рязанской области

Для борьбы со стихией собрана мощная группировка

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в прямом эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале "ТВ Центр", что ситуация с пожарами в Рязанской области крайне непростая.

"Ситуация тяжелая, верховые пожары. Дует сильный ветер, пожар летит на скорости поезда", - отметил градоначальник.

Он уточнил, что для борьбы со стихией собрана мощная группировка -18 вертолетов и самолетов, более 2500 единиц техники.

Мэр выразил надежду, что в ближайшие дни пожар будет локализован и постепенно пойдет на убыль.

"Мы понимаем, что среди пострадавших в первую очередь - Московская область и москвичи, находящиеся в зоне смога. Площадь возгорания гигантская", - добавил глава города.

В соседних с Москвой регионах полыхают природные пожары. Самая сложная обстановка зафиксирована в Рязанской области. Там огнем охвачено 180 тысяч гектаров леса, в том числе две природоохранные территории: заповедники "Мещерский" и "Окский". Некоторые очаги находятся всего в нескольких километрах от населенных пунктов. Пожары продолжают распространяются из-за сухой и ветреной погоды.

Власти Москвы активно помогают тушить возгорания, так как дым и смог из-за пожаров ранее добрался до столицы. Самая большая группировка в Рязанскую область прибыла именно из столицы. Это почти 9 тысяч человек, около 2,5 тысячи единиц техники, в том числе 6 вертолетов и 28 мощных бульдозеров.

В среду Собянин назвал ситуацию с пожарами в московском регионе стабильной. "В самом регионе, московском регионе, ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период. Каких-то серьезных возгораний нет", - сообщил мэр. По его словам, пожары в соседних регионах получится локализовать в ближайшие двое суток.

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