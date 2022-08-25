Власти Рязанской области поблагодарили Москву за помощь в тушении пожаров

Чтобы полностью потушить пожар, может потребоваться еще около недели

Площадь пожаров в Рязанской области за сутки выросла на треть - до 15 тысяч гектаров. В тушении задействовано 9 с половиной тысяч человек и 1700 единиц техники, а в самых горячих точках работают 7 самолетов и 8 вертолетов. Однако пока локализовать огонь не получается. Населённые пункты на границе пожара находятся под защитой сотрудников МЧС. По поручению президента в Рязанскую область прибыли мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава МЧС Александр Куренков.

За последние сутки площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась на треть. Горит территория в 15 тысяч гектаров. Тушению мешает погода. В регионе жара, дождей нет, и не предвидится, а пламя по шапкам деревьев гонит сильный ветер, со скоростью до 20 метров в секунду. Для борьбы с огнем сейчас активно применяют авиацию - за один проход самолет-амфибия Бе-200 забирает на борт 12 тонн воды.

Группировку сил и средств в Рязанской области нарастили до 9,5 тысячи человек. Задействованы тысячи единиц техники. Основная часть помощи пришла из Москвы. Проверить, как организована работа спасателей на местах, в регион по поручению президента сегодня прибыл Сергей Собянин. Вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко и главой МЧС Александром Куренковым, мэр российской столицы оценил ситуацию с воздуха и принял участие в совещании оперативного штаба.

"Пожары очень сильные. Верховые пожары, когда идет такой вот мощный ветер, перескакивают через лесозащитные полосы. За счет этого происходит расширение пожара, причем значительное. Надеемся сейчас, концентрация сил и две минерализованные полосы, которые созданы, дадут возможность остановить пожар на севере. Но надо понимать, что сама площадь пожара за один-два дня еще увеличится. Пока не дойдет до конечной полосы фронта, который мы выставили. Поэтому ситуация сложная. Очень сложная. Надеюсь, что в течение одного-двух дней пожар будет локализован, а затем потушен", - заявил Собянин.

Локализован - это значит, что не будет распространятся дальше. Территорию уже полностью окружили минерализованной полосой. Её ширина теперь - не менее 20 метров. Там, где это необходимо, проложена вторая защитная линия. Специально для выполнения этих задач из Москвы было доставлено почти три десятка многотонных бульдозеров. Только они позволили запереть лесной пожар. За помощь врио губернатора Рязанской области сегодня благодарил мэра столицы.

"Хочу обратиться со словами благодарности к Сергею Семёновичу. Силы абсолютно беспрецедентные. У нас было два бульдозера тяжелых, которыми мы прокладывали минерализованную полосу первую и думали, где же нам взять ещё два. Сейчас их работает здесь 30 уже", - рассказал Павел Малков, врио губернатора Рязанской области.

Для того, чтобы полностью потушить пожар, может потребоваться ещё около недели. Подразделения лесоохраны тщательно проливают территорию после того, как основное горение прошло. Специалисты из гражданских служб Москвы и столичного МЧС контролируют ситуацию в населенных пунктах Рязанской области. Они делают всё, чтобы защитить их от огня.

"Мы облетели населенные пункты, которые потенциально могут быть под угрозой задымления, под угрозой что к этим населенным пунктам подойдет линия огня. Специалисты говорят о том, что ситуация полностью контролируемая и такого не случится. Но все-таки из одного населенного пункта людям предложено эвакуироваться. Создан пункт временного размещения", - сказал Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства России.

Главное, что сейчас угрожает людям - это дым. Его столб над Рязанской областью поднялся на две тысяч метров. Смог уже дошел до Владимира и Подмосковья. А сегодня ночью и утром в пятницу, по прогнозам синоптиков, ухудшение видимости и запах гари местами возможны и в Москве.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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