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В Хабаровском крае введен режим ЧС из-за природных пожаров

09:53
  • четверг
  • 07 июля 2022

Горит больше 100 гектаров леса

В Хабаровском крае сегодня введен режим ЧС - огнем охвачены более 100 тысяч гектаров леса. Об этом сообщил на экстренном совещании губернатор Михаил Дегтярев.

Наиболее сложная ситуация в шести муниципальных районах, где действуют 150 очагов возгорания. Некоторые из них находятся в труднодоступной местности, там применяется авиация. Всего в тушении участвуют более 500 человек, свыше 300 единиц наземной техники, 18 самолетов и вертолетов. На помощь переброшены специалисты из Приморского края и Еврейской автономии. 

Ситуацию осложняет погода - осадков в ближайшие дни синоптики не прогнозируют.

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