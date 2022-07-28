Больше 100 тысяч гектаров леса горит в Якутии

Зафиксировано более 100 очагов

Площадь природных пожаров в России выросла до 34 тысяч гектаров. По сообщениям "Авиалесоохраны", на сегодняшний день в стране остаётся 127 очагов возгорания. Сильнее всего горят леса в Республике Саха (Якутия).

Тайга: кусты, деревья, болота вездеходной машине не пройти, остаётся только пешком. Дым от лесного пожара всё ближе, но добраться до линии огня, да ещё и с пожарным ранцем за плечами, - задача не из простых. Каждый километр - испытание воли и физической выносливости. Приходится то хлюпать ногами по колено в жиже, то спускаться и взбираться по горам.

"Высокогорье где, болота бывают, кочки, валёжник сухой. Ну, в основном подъёмы, где каменисто, ещё россыпи: наступаешь, а камни, как живые, улетают под ноги, опасно", - говорит десантник-пожарный Читинского авиаотделения ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана" Вадим Ларионов.

После такой дороги уже без сил, а ещё нужно копать минерализованные полосы в каменистой почве и тушить тлеющие пни - всё, что зачастую остаётся там, где прошёл огонь. Нельзя останавливаться ни на час: якутские леса продолжают гореть. В регионе по-прежнему сушь и ветер. Сейчас зафиксированы больше сотни лесных пожаров на территории в 110 тысяч гектаров. Выгорели свыше полутора миллионов гектаров. Самая сложная обстановка на юге-востоке и востоке республике. Огонь подбирается к Оймякону, полюсу холода.

5 вертолётов Ми-8 ежедневно сбрасывают воду над очагами горения. Ещё 15 самолётов патрулируют пожароопасные районы. За последнюю неделю удалось остановить огонь на трети пылающих территорий.

"За истекшие сутки ликвидированы 35 лесных пожаров, к тушению было привлечено свыше 3 тыс. человек личного состава федеральной и региональной "Авиалесоохраны", привлечённых лиц, а также арендаторов лесных участков", - рассказывает начальник Федеральной диспетчерской службы ФБУ "Авиалесоохрана" Кирилл Провин.

Леса этим летом горят всюду: от Крыма до Камчатки. Тяжёлая ситуация сохраняется в Коми, Ханты-Мансийском автономном округе, на Чукотке и в Магаданской области.

Ксения Игнатова. "ТВ Центр".

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