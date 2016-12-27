Очевидец сравнил падающий Ту-154 с "мотоциклом на заднем колесе"

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Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ стал свидетелем авиакатастрофы Ту-154. Он находился на катере в Черном море. По его словам, перед падением самолет летел с неестественно задранным вверх носом, сравнив его с мотоциклом, поставленным на заднее колесо. Одна из приоритетных версий трагедии - попадание в двигатель самолета посторонних предметов.

Перед падением самолет Ту-154 летел с неестественно задранным вверх носом, будто мотоцикл, поставленный на заднее колесо. Об этом рассказал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который во время авиакатастрофы находился на катере в Черном море и стал ее свидетелем.

Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к следствию, после взлета Ty-154 не набрал необходимую высоту и стал снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку. Самолет задел воду хвостом, который при ударе отвалился и пошел ко дну.

Опрошенные изданием эксперты сообщили, что описываемая картина событий может свидетельствовать о том, что причиной катастрофы стали неверные действия пилотов.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, в качестве приоритетной версии крушения самолета Минобороны рассматривается возможность попадания в двигатель самолета посторонних предметов. По его словам, рассматриваются и другие версии, включая ошибку экипажа и техническую неисправность.

Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря. На борту находилось 92 человека: члены экипажа, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты и Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Ранее в море нашли черный ящик.

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