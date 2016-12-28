Пилот Ту-154 озвучил версию авиакатастрофы в Черном море

Теги: минобороны самолет авиакатастрофа Происшествие

Катастрофа Ту-154 в Черном море могла произойти из-за ошибки второго пилота. Такое мнение высказал пилот авиаотряда "Пулково" Анатолий Андреенко, который налетал на таком же лайнере порядка 15 лет. По его словам, закрылки там были убраны раньше, чем шасси, что категорически нельзя делать при наборе высоты.

Эксперты не исключают, что Ту-154 мог потерпеть крушение в Черном море из-за человеческого фактора.

"Судя по описываемой картине в сочетании с репликами пилотов, никаких проблем с механизмами как раз не было. Проблема возникла из-за несогласованности действий экипажа, члены которого, как ни печально это звучит, не согласовали между собой последовательность двух операций, всегда выполняемых при взлете: уборку шасси и уборку закрылков", — сказал "Ридусу" пилот авиаотряда "Пулково" Анатолий Андреенко.

Он предположил, что второй пилот убрал закрылки до того, как были убраны шасси, что запрещено делать при наборе высоты. "В пользу этой версии говорит то, что элементы шасси оказались разбросаны на большое расстояние — то есть самолет ударился ими о воду", — сказал пилот.

Самолет Ту-154 разбился утром 25 декабря в акватории Черного моря. Борт Минобороны направлялся в Сирию. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них участники ансамбля имени Александрова, журналисты и правозащитник Елизавета Глинка, известная, как доктор Лиза.

Читайте также:

Семьи погибших в катастрофе Ту-154 в среду получат первые выплаты

Выкладка фрагментов Ту-154 начнется в ближайшее время в Сочи

В Одессе радикалы выбросили оставленные в память о жертвах Ту-154 цветы